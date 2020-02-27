Haberler » Güncel » ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi - Haber

ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'de 33, Almanya'da 14, Fransa'da 38, ve İsveç'te 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

27.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:12

Çin'in eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 50 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs, tüm dünyada büyük paniğe neden olurken, ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

ABD'DE 33 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 33 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, vakaların 5'inin eyalete dışarıdan geldiği bildirdi. Newsom, vakalardan 5'inin eyalete dışarıdan geldiğini belirtirken, ilk vakanın eyaletin Sacramento ilçesinde tespit edildiğini bildirdi.

ALMANYA'DA 14 VAKA TESPİT EDİLDİ

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, eyaletin Heinsberg bölgesinde 14 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Heinsberg bölgesi, eyalette ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği birkaç yerden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, Heinsberg bölgesindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 20'ye çıktı.

İSVEÇ'TE TOPLAM VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkede 5 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 7'ye çıktığını bildirdi. Yetkililer, Uppsala'daki hastanın virüse Almanya'ya yaptığı ziyarette yakalandığını kaydetti. Uppsala'daki sağlık yetkilileri, hastanın tedavi altına alındığı açıklasa da durumu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

FRANSA'DA 38 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede 38 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 28 çıkmış oldu.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandıSon dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandıİran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı YardımcısıSon dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısıİran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandıSon Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İranİran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı

RuhaniRuhani'den koronavirüse karşı karaborsa uyarısı: Halkın parasına göz dikilmemeli

Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?

ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 23:53:28