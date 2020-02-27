ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 50 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs, tüm dünyada büyük paniğe neden olurken, ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

ABD'DE 33 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 33 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, vakaların 5'inin eyalete dışarıdan geldiği bildirdi. Newsom, vakalardan 5'inin eyalete dışarıdan geldiğini belirtirken, ilk vakanın eyaletin Sacramento ilçesinde tespit edildiğini bildirdi.

ALMANYA'DA 14 VAKA TESPİT EDİLDİ

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, eyaletin Heinsberg bölgesinde 14 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Heinsberg bölgesi, eyalette ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği birkaç yerden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, Heinsberg bölgesindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 20'ye çıktı.

İSVEÇ'TE TOPLAM VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkede 5 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 7'ye çıktığını bildirdi. Yetkililer, Uppsala'daki hastanın virüse Almanya'ya yaptığı ziyarette yakalandığını kaydetti. Uppsala'daki sağlık yetkilileri, hastanın tedavi altına alındığı açıklasa da durumu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

FRANSA'DA 38 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede 38 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 28 çıkmış oldu.