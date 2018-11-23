ABD'li Temsilci Açıkladı: Amerikan ve Rus Askerleri Suriye'de Çatıştı

Rusya'nın önemli haber kanallarından Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yer alan bilgilere göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye'de çatıştığını açıkladı.

Jeffrey, çatışmada ölen ya da yaralanan asker olup olmadığı hakkında bilgi vermezken, olayın ne zaman gerçekleştiğini de söylemedi.

"SURİYE'DE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Rus medyasına verdiği demeçte Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD'nin hiçbir zaman Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile iyi ilişkiler kurmadığını ifade ederek, kendilerini yöneteceklerine ancak Suriyeliler karar verir. Jeffrey, "Suriye halkı ile siyasi sürece bağlıyız. Suriye halkı kendilerini yöneteceklerine ve hükümetlerine kendileri karar verecek. Suriye'de rejim değişikliği istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN- RUS ASKERLERİ ÇATIŞTI

ABD'li sözcü Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye'de çatıştığını ifade ederek, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Jeffrey, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama da yapmadı.

"ABD ASKERLERİ ÜLKEYİ PARÇALAMA ARZUSU GÖSTERMİYOR"

Suriye'deki Amerikan askerlerinin varlığına değinen Jeffrey, "ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor, desteklemeye devam da edecek. Terörle mücadele operasyonu yürüten Amerikan askerinin varlığı ülkenin parçalama arzusu göstermiyor" dedi.

SURİYE ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

ABD'li temsilci G20 Zirvesi sırasında Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde Suriye'nin gündem maddeleri arasında yer alıp almayacağına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Öncelikle, görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama bir toplantı yapılırsa, Putin ve Trump arasındaki daha önceki görüşmelere bakarsanız Suriye'nin önemli bir gündem maddesi olduğunu görebilirsiniz"

"RUSYA'YI, İRAN'A BASKI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Rusya'ya çağrıda bulunan Temsilci Jeffrey, "Rusya'yı, askerlerini çekmesi konusunda İran'a baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi. Putin ve Trump, son olarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. Görüşme Temmuz ayında gerçekleştirilmişti.



