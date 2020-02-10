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ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Ankara Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

10.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:01ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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