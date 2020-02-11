ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye 'de rejimin hain saldırılarına yönelik ateşkes çağrısında bulundu ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'ya geleceğini belirtti.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı, Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir. Rusya, İran rejimi, Hizbullah, Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir."