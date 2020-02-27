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ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Büyükelçiliği, 'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, 'nin yanında olduklarını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün, İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, İdlib, Politika

Kaynak: DHA

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