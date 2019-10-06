Haberler » Güncel » Haber

Abd ankara büyükelçiliği: üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz

ABD Ankara Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

06.10.2019 17:18Abd ankara büyükelçiliği: üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz

ABD Ankara Büyükelçiliği, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesi ile ilgili olarak, "Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:36 Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
21:35 Mültecilerle ilgili STK'lar Arapça Kitap Fuarı'na katıldı
21:35 Hatay'da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı
21:34 Ata çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
21:32 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
21:29 Şüpheli ölüm
21:29 Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı