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ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı...

10.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:10ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
ABD'nin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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