17.07.2019 09:22
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ABD Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan dolayı Myanmarlı komutanlara yaptırım uygulayacak

ABD Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan dolayı Myanmarlı komutanlara yaptırım uygulayacak

Amerikan yönetimi Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Genel Kurmay Başkanı ve üç komutan ABD'ye seyahat edemeyecek.

Amerikan yönetimi Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing başta olmak üzere, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı, iki Tuğgeneral ve bu kişilerin aileleri Amerika Birleşik Ddevletleri'ne (ABD) giremeyecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kişilerin ağır insan hakları ihlallerine karıştıklarına dair ellerinde güvenilir bilgilerin mevcut olduğunu belirterek, "Myanmar ordusunun ülke genelinde insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair raporlar gelmeye devam ederken, Myanmar hükümetinin bu ihlalleri yapanları sorumlu tutmak konusunda herhangi bir adım atmamasından endişe duyuyoruz." dedi. Kararın amacı, davranışları değiştirecek ve hesap verebilirliği artıracak politikalara odaklanmak. ABD, bu kararın bu hedeflere ulaşmak için bir adım olduğuna inanıyor.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar, Dünya

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