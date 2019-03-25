ABD Arapların Ana Düşmanı Oldu"

Kaynak: AA

Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.Rejim, Trump'ın 21 Mart'taki "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi" mesajına da aynı şekilde tepki vermişti.Suriyeli muhalifler ise Golan'ın Suriye toprağı ve Trump'ın çağrısının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.