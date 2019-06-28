28.06.2019 17:47
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ABD askeri gemisi Boğaz'dan geçti

ABD askeri gemisi Boğaz

ABD Donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçtiABD Donanması Askeri Deniz Taşımacılığı Komutanlığına bağlı T-EPF 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' hızlı transfer gemisi, Marmara'dan saat 16.30 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi.

ABD Donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı 'ndan geçti
ABD Donanması Askeri Deniz Taşımacılığı Komutanlığına bağlı T-EPF 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' hızlı transfer gemisi, Marmara 'dan saat 16.30 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi.
Askeri geminin geçtiği sırada geminin ön bölümlerinde Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.
Arama, kurtarma ve savaş dışı operasyonlara da katılan geminin yaklaşık 312 personeli bulunuyor. 43 deniz mili hıza çıkabilen gemi  yakın zamanda Kıbrıs 'ta bazı ülkeler ile ortak tatbikata katıldı. 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz 'e açıldı.


Kaynak: DHA
Marmara , İstanbul Boğazı , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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