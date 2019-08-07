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ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındıMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya...

07.08.2019 16:43 ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.
Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.
Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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