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Kobani'den çıkan ABD askerleri ile Suriye ordusu otobanda karşılaştı

YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri otoyolda karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında iki güç arasında temas kurulmadığı dikkat çekti.

15.10.2019 09:44

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri otoyolda karşı karşıya geldi. Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

ESAD GÜÇLERİNİN 48 SAAT İÇİNDE MÜNBİÇ'E GİRECEĞİ DUYURULMUŞTU

Yapılan açıklamalarda, SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye gireceği duyurulmuştu.

Kobani'den çıkan ABD askerleri ile Suriye ordusu otobanda karşılaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Kobani, Suriye, YPG, Dünya, Güncel

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