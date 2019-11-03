Haberler » Güncel » Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriyeABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

03.11.2019 17:47
ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye
ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken, görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)
Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:52 Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye'ye gönderildiği iddiası
23:48 Moldova'da yerel seçimin ikinci turu
23:45 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:54:05