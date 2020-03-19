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ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi

Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.

19.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:02
ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.

Kaim Askeri Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak tarafından 32.Tugay Komutanı Ahmet Kazım hazır bulundu.
El-Kaim Üssü'nde bulunan yabancı güçlerin de Suriye'ye çekildiği iddia edildi.

Irak'taki koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Musul'daki Kayyara Üssü ile Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

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