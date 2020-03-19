ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
19.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:02
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
Kaim Askeri Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak tarafından 32.Tugay Komutanı Ahmet Kazım hazır bulundu.
El-Kaim Üssü'nde bulunan yabancı güçlerin de Suriye'ye çekildiği iddia edildi.
Irak'taki koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Musul'daki Kayyara Üssü ile Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Kaim Askeri Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak tarafından 32.Tugay Komutanı Ahmet Kazım hazır bulundu.
El-Kaim Üssü'nde bulunan yabancı güçlerin de Suriye'ye çekildiği iddia edildi.
Irak'taki koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Musul'daki Kayyara Üssü ile Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel