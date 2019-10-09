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"ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

09.10.2019 15:06
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.
Trump, Twitter hesabında ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump dün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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