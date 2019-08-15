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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty sınırda incelemede yaptı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty sınırda incelemede yaptıŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi.

15.08.2019 19:30
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty sınırda incelemede yaptı
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty sınırda incelemede yaptı
ŞANLIURFA - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi. 3'üncü Hudut Taburuna gelen Twitty, beraberindeki heyetle birlikte sınırda inceleme yaptı.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi. 3'üncü Hudut Taburuna gelen Twitty, Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir süre burada bekleyen Twitty, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. Eski ve yeni gümrük kapısı bölgelerini inceleyen Twitty, konvoy eşliğinde Şanlıurfa'ya geri döndü.

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Suriye, Avrupa, Genel

Kaynak: İHA

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