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Abd, bağdat büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdıABD, (DHA) ? ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında ölmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim üzerine Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:40
ABD, Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı
ABD, (DHA) ? ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında ölmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim üzerine Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Ayrıca, ABD, Irak'ta ABD üsleri ve Büyükelçilik binasına saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri gücünü artırma kararı almış ve bu kararın ardından ilk etapta 750 asker Kuveyt'teki Ali El Salim Hava Üssü'ne gönderilmişti. Önümüzdeki günlerde ise 3 bin askerin daha Orta Doğu'ya sevk edilmesi bekleniyor.
Abd, bağdat büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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