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ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden uyarı

ABD Bağdat Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

31.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:17 ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden uyarı
ABD Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD uçaklarının sınırında düzenlediği operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat'ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanması ardından başlayan gerginlik sürüyor. Bina duvarında ateş yakan ve güvenlik kameralarını kıran protestocuların binayı basma girişimi üzerine açıklama yapan ABD Bağdat Büyükelçiliği, "Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi, binayı basmak isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylarda yaralananların sayısı 32'ye yükseldiğini ileri sürdü. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Suriye, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

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