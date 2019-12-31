Haberler » Politika » ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden uyarı - Haberler

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden uyarı

ABD Bağdat Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

31.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden uyarı
ABD Bağdat Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD uçaklarının Suriye sınırında düzenlediği operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat'ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanması ardından başlayan gerginlik sürüyor. Bina duvarında ateş yakan ve güvenlik kameralarını kıran protestocuların binayı basma girişimi üzerine açıklama yapan ABD Bağdat Büyükelçiliği, "Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi, binayı basmak isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylarda yaralananların sayısı 32'ye yükseldiğini ileri sürdü. - ERBİL

Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
00:37   Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
00:34   Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler
00:33   Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Haberler
00:30   Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
1.01.2020 01:07:56