Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet katyuşa füzesi atıldı.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

ELÇİLİĞİN 100 METRE YAKININA DÜŞTÜ

Reuters'ta yer alan habere göre, füze saldırısı öncesi Yeşil Bölge içinde sirenlerin çaldığı ve füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi.

DÜN GECE DE İKİ ÜSSE SALDIRI YAPILMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise hiçbir ABD'linin zarar görmediğini söylemişti.