Haberler » Politika » ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı - Haberler

ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı

Irak'ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat'taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

16.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:46ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı
'ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, 'taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.

Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

ABD, Irak'ta düzenlenen saldırıların arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:19 "Hava kirliliği kalbi sigara kadar tehdit ediyor" - Haberler
11:16 "Sanat İşleyen Eller" tarihi konakta üretime katkı sunuyor - Haberler
11:15 CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu - Haberler
11:15 Jandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetim - Haberler
11:15 Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı - Haberler
11:03 Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor - Haberler
10:26 Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu - Haberler
10:12 Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı - Haberler
09:55 Burhan Kuzu, sahte hesapla atıştı: Ahlaksızlık yaptınız - Haberler
09:36 Binlerce liralık motosikleti göz açıp kapayana kadar çaldılar - Haberler
16.12.2019 11:25:24