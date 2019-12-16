Haberler » Güncel » ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı - Haber

ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı

Irak'ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat'taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

16.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı
'ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, 'taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.
Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.
ABD, Irak'ta düzenlenen saldırıların arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21 "Hassas Ruhlar" sanatseverlerle buluştu - Haber
11:20 İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi - Haber
11:20 Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:20 Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle... - Haber
11:15 Uludağ'da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:23:05