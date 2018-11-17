ABD Basını, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Bir Video Yayınladı! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar

Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları ele alındı. Videoda Kaşıkçı'nın Selman'ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulandı. Cinayetle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine yer verilen videoda söz konusu kişilerin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

SUİKAST TİMİ, KAŞIKÇI'YA TUZAK KURDU

New York Times gazetesinin videosunda, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin, hedeflerindeki Kaşıkçı'ya tuzak kurdukları aktarıldı.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan yönetimini ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulanan videoda, cinayetin ardından, Türk medyasının Suudi yetkililerin olayla ilgisini ortaya koyan kanıtları paylaştığı belirtildi ve cinayetin kronolojisi ortaya konuldu.

CİNAYETLE İLGİLİ 15 KİŞİNİN PRENS SELMAN İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI İŞARET EDİLDİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine de yer verilen videoda, söz konusu kişilerden bazılarının, Muhammed Bin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

Cinayetin nasıl planlandığının anlatıldığı videoda, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra saldırıya uğradığı bilgisine yer verildi.

CESEDİN PARÇALANDIĞI BELİRTİLDİ

Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı ifade edilen videoda, daha sonra konsolosluk binasından çıkan bir minibüse dikkat çekilerek, bu araçla cesedin taşındığı ileri sürüldü.

"PATRONUNA SÖYLE İŞİ BİTİRDİK"

Yayınlanan videoda, operasyonun lideri olduğu belirtilen Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb'in, cinayetin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuştuğu kişiye, "Patronuna söyle, işi bitirdik" dediği de öne sürüldü.

Videoda, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile İstanbul'daki evlendirme dairesindeki görüntülerine de yer verildi.