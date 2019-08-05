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ABD basını güzel oyuncu Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın aşk yaşadığını yazdı

Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edildi. ABD basını, Prens Selman'ın Lohan'ı özel uçağına bindirdiğini yazdı.

05.08.2019 22:19
ABD basını güzel oyuncu Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın aşk yaşadığını yazdı

ABD basını geçtiğimiz senelerde Türkiye'yi ziyaret eden Lindsay Lohan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığını yazdı.

HEDİYE PAKETİ İÇERİSİNDE KREDİ KARTINI VERDİ

ABD basınının iddiasına göre, Prens Selman Lohan ile ilk kez Formula 1 yarışında karşılaştı. Selman, Lohan'a hediy paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

Lindsay Lohan

PRENS SELMAN AÇIKLAMA YAPMADI

Linsday Lohan'ın menajeri ise aşk dedikodularını yalanladı. Lohan'ın menajeri Prens Selman ile Lohan'ın sadece arkadaş olduğunu söyledi. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Lindsay Lohan, Prens Selman, Magazin

YORUMLAR (7)
SSK EMEKLİSİ: bu alemde işleri iş öbür alemde bakalım ne yaparlar
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OSMANLİ: Deve Daha Iyi yakisir öküeeee
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YATACAK YERİNİZ YOK: bu dünya cennetiniz
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HACİ DEDE: Merak etme digeride bir hayal zaten, oteki var diye bunlari rahat yasatmak icin soylenen bisey oda yoksa millet mina gyar bunlarin
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CCC: Çok çirkin karı uçağa değil arabaya almam onu otobüse binsin
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GÖKHAN: koskoca kral elini sallasa tonla kız varken dünyada bula bula yaşlı Linsday Lohan''amı kalmış. Allah çirkin şansı versin diye boşuna dememişler
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SAHTEKAR: Bir yardimi olmuş mu insanlığa
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