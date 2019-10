ABD basını: "Türkiye istediği her şeyi aldı"

Amerikan basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye 'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Türkiye, her istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, CNN, ABC gibi ana akım medya kuruluşları, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmayı "Ankara hedefine ulaştı." şeklinde yorumladı.Wall Street Journal internet sitesinde, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti" başlığıyla aktardığı haberde, "(ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor." değerlendirmesini yaptı.New York Times gazetesinin internet sitesinde, anlaşma, "Türkiye'nin Donald Trump'a zaferi" başlığıyla duyuruldu. Haberin spotunda, "Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı - Rusya ve İran da aynı şekilde" yorumu yer aldı.Anlaşma, Washington Post gazetesinin sitesinde, "Suriye ateşkes anlaşması" olarak nitelendirildi."Anlaşma, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye'nin tampon bölgeyi tutturmasına izin verdi" başlığıyla verilen haberde, "Anlaşma, Erdoğan'a yıllardır ABD ile yaptığı müzakerelerde kazanamadığı imtiyazları verdi ve askeri eylemde bulunma kararını bir anlamda akladı." ifadesi kullanıldı."Türkiye'nin taleplerine teslim olma"ABC News, başlığa, iki ülkenin Suriye konusunda anlaştığını sadece anlaşmanın "ateşkes" mi "operasyonlara ara verilmesi" mi olduğu konusunda aynı fikirde olmadıklarını çekti.Haberde, Başkan Trump'ın "medeniyet için büyük bir gün" olarak müjdelediği anlaşmanın, "Türkiye'nin taleplerine teslim olma" şeklinde görülerek, eleştirildiği aktarıldı.Trump'ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini "(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye'ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu" başlığıyla verdi.Haberde, anlaşmanın ABD'nin "DEAŞ ile mücadelede bir zamanlar müttefiki olan" YPG/PKK'yı işgal ettiği toprakların büyük kısmını terk etmeye zorlayarak, Türkiye'nin askeri hedeflerinin çoğunu korumuş gibi göründüğü yorumu yapıldı.CNN, haberinde, Suriye'deki operasyonu yakından takip eden Amerikalı bir yetkilinin, anlaşmanın ABD'nin "Türkiye'nin yaptıklarını onayladığı ve Suriye'nin bir kısmını ilhak edip, Kürt nüfusunu yerinden etmesine izin verdiği" anlamına geldiği yönündeki değerlendirmesine yer verdi.Fox, anlaşmayı yorumsuz haberleştirdiFox News, anlaşmayı, "ABD ve Türkiye, Suriye ateşkesi anlaşmasına vardı" başlığıyla duyurduğu haberde, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin maddeleri sıralamakla yetindi.Politico internet sitesi ise anlaşmayı, Başkan Trump ile ilgili azil soruşturması üzerinden gördü."Türkiye anlaşması, Pence ve (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya ülkelerindeki siyasi cehennemden bir mola verdirdi" başlıklı haberde, üst düzey kurmaylarının karmaşık bir soruşturmayla karşı karşıya olan Başkan Trump'a, Ankara'da geçici bir başarı kazandırdığı yorumu yapıldı.