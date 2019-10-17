Haberler » Güncel » ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de

ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

17.10.2019 13:28ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.
Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara'ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36 Soylu: "Zor bir dönemden geçtiğimizi bir kere daha söyleyeyim"
13:36 Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi
13:31 Adalet Bakanı Gül: "Operasyon, açık ve sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmektedir"
13:31 MAKÜ ve ANSİAD girişimcilikte bir araya geldi
13:35 Tüp bebek tedavisinde yapay zeka uygulaması
13:35 Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
13:29 Üniversiteliler miniklerle buluştu
17.10.2019 13:38:00