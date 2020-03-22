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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, "negatif" çıktı.

22.03.2020 04:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 04:12
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, "negatif" çıktı.
Pence ve eşi Karen Pence'in test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller , resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Miller, Twitter mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
Pence, dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." açıklamasında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta sonu virüs testi yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Twitter, Miller, Güncel

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