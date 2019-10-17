ABD Başkan Yardımcısı Pence : "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (1)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

ABD Başkanı Mike Pence: "(120 saatlik süre içinde) ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak"

Kaynak: AA