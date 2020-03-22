ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.

ABD medyası, Başkan Yardımcısı Pence'in ve eşinin koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Pence'in basın sekreteri Katie Millet'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda test sonuçlarını duyurduğu kaydedildi.Daha önce Başkan Yardımcısı Pence'in çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edilmişti. Ardından Pence basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin koronavirüs testi yaptıracağını söylemişti.

Kaynak: DHA