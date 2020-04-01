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ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Önlemlere uyulursa, hazirana kadar virüsü ardımızda bırakmış...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan önlemlere uyulması halinde, hazirana kadar virüsü arkalarında bırakabileceklerini söyledi.

01.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:28
ABD Başkan Yardımcısı Pence:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan önlemlere uyulması halinde, hazirana kadar virüsü arkalarında bırakabileceklerini söyledi.
Beyaz Saray bünyesinde kurulan "Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün" de başında olan Pence, CNN televizyonundaki canlı yayında, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pence, ABD yönetiminin virüsle mücadelede elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Umarım insanlar da üzerine düşeni yapıp alınan önlemlere uyar. Bu önlemlere uyulursa, haziran başı gibi Kovid-19'u büyük oranda ardımızda bırakıp ülkemizin çarklarını yeniden döndürmeye başlayabilir, insanları işlerine geri döndürebiliriz."
Alınan önlemlere uyarak milyonlarca hayatın kurtulabileceğini vurgulayan Pence, "Verdiğimiz kayıpları asla küçümsemek istemem ama insanlar, tünelin sonunda ışık göründüğünden emin olabilir." dedi.
"Koronavirüs gelecek yıl sonbahar ya da kış gibi tekrar görünebilir"
Pence, uzmanların Kovid-19'un mevsimsel döngüler halinde yeniden ortaya çıkabileceği tahminine ilişkin ise "Bunun çok olası olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs, gelecek yıl sonbahar ya da kış gibi tekrar görünebilir." değerlendirmesini yaptı.
"ABD'nin virüse karşı önlem almakta geç kaldığı" yönündeki eleştirilere ise Pence, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Çin'i suçlayarak yanıt verdi.
Pence, ABD'deki ilk vakanın ocak sonunda Çin'den gelen bir kişide görüldüğünü aktararak, "Sizinle samimi konuşacağım. Ocak ayının ortasına kadar, CDC hala ABD'nin virüs riskinin düşük olduğunu belirtiyordu." dedi
ABD halkının, Washington yönetiminin önlemlerinden memnun olduğunu belirten Pence, "Çin'deki salgın, tüm dünyanın virüsü öğrendiği aralık ayından çok önce olan bir gerçekti. Çin, daha açık sözlü olsaydı; biz de daha iyi işler çıkarabilirdik." diye konuştu.
"Önümüzdeki iki hafta ve 30 gün hayati değerde"
Pence, bazı eyaletlerde "evde kalın" talimatları verilmesine rağmen neden Trump yönetiminin ülke genelinde bu tür önlemler almadığına ilişkin "Şu anda, virüsün yoğun olarak görüldüğü California, Washington, New York ve New Jersey'de alınan önlemlerin uygun olduğunu düşünüyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de herkesin maske takması gerekip gerekmediği tartışmalarına değinen Pence, CDC'nin bu konuda bir değerlendirme yaptığını ve uygun bir zamanda gerekli önerileri Başkan Donald Trump'a sunacaklarını kaydetti.
Pence, virüse karşı alınan önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki iki hafta ve 30 gün hayati değerde." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Mike Pence, Güncel
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