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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten sürpriz Irak ziyareti

Amerika Brileşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ı ziyaret etti. Erbil'e de uğrayan Pence'in bu gezisi, Beyaz Saray'ın Kürt güçlere sırtını döndüğü iddiasının aksine desteğin sürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildi.

23.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:09ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten sürpriz Irak ziyareti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan 'ı ziyaret etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e de uğrayan Pence'in bu gezisi, Beyaz Saray'ın Kürt güçlere sırtını döndüğü iddiasının aksine desteğin sürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildi.

Pence, Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerlerle Şükran Günü yemeğinde bir araya geldikten sonra Erbil'e geçti. Başkan yardımcısının Irak'ta ziyaret ettiği adresler güvenlik endişesinden dolayı öncesinden duyurulmadı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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