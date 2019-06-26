26.06.2019 19:19
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ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Megan Rapinoe, ABD Başkanı Trump'ın ırkçı yaklaşımlarını eleştirerek "Bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim." dedi.

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Megan Rapinoe, ırkçı yaklaşımları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump 'ı hedef alan sözleriyle gündeme oturmayı başardı.

"KUPAYI KAZANIRSAK S.... BEYAZ SARAY'INA GİTMEYECEĞİM"

33 yaşındaki futbolcu, "Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s..... Beyaz Saray 'ına gitmeyeceğim" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giyen forvet oyuncusu Megan Rapinoe, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!
Donald Trump , Amerika Birleşik Devletleri , Spor

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