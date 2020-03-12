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ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

12.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:32
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere 'nin muaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Donald Trump, İngiltere, Güncel

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