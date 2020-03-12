ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
12.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:32
ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere 'nin muaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Donald Trump, İngiltere, Güncel
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