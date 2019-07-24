ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatörler ile toplantı gerçekleştirdi

Bugün yerel saat ile 16: 00'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatörler ile toplantı gerçekleşti yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıya 40'ı aşkın Cumhuriyetçi temsilci katılırken, toplantıda yer alan başlıklar arasında Senato'ya sunulması planlanan Amerika'nın Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA çerçevesinde Türkiye'ye yönelik planlanan yaptırımlar yer aldı.



Basına kapalı yapılan toplantı ardından herhangi resmi açıklama yapılmazken Trump'ın Senato üyelerini ikna edebilmiş olmasının zor olduğu düşünülüyor.



Donald Trump'ın yaptırımlar konusunda sabırlı olunması ve yumuşak davranılması, yaptırım uygulanacaksa bile bunların geri döndürülebilir olması ve Mart 2020'ye kadar zaman tanınması isteğine bazı senatörler karşı çıkıyor



Türkiye'nin S-400 Hava savunma sistemlerini satın almasından sonra F-35 programında gerçekleşen yaptırımları yeterli bulmayan bazı senatörler CAATSA kapsamında senatoya yeni yaptırımlar için tasarı sunmuştu.



CAATSA'nın 231'ıncı maddesi Rusya'nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.



Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını isteyenlerin başında ise Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd C. Young yer alıyor.



Ayrıca Senato Yabancı İlişkiler Komitesi'nin üst düzey üyesi olan Demokrat Bob Menendez'de hafta başında Trump'a gönderdiği mektupta Rusya rejimine uygulanan yaptırımların Türkiye'ye tepki verilmemesi durumunda ağır yara alabileceği konusunda uyarıda bulunarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını önermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA