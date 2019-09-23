ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı' adlı toplantıda açıklamalarda bulundu. ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arkadaş olduklarını söyledi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" diyen Trump, Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İBADET YERLERİNE 25 MİLYON DOLAR AYIRACAK

Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.