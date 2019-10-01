ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisinden üç komite adına yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye, Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi soruşturması kapsamında mahkeme celbi gönderildiği duyuruldu.,

ÇAĞRININ NEDENİ UKRAYNA KRİZİ

Dış İlişkiler Komisyonu ile İstihbarat ve Gözetim Komiteleri adına yapılan açıklamada, Giuliani'ye bu celbin Ukrayna'nın eski başsavcsı Yuri Lutesnko'ya Demokrat Parti üyesi Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı sorgulaması için baskı yaptığı iddiası üzerine gönderildiği bildirildi.

Giuliani'nin kendisinden istenen belgeleri, 15 Ekim'e kadar ilgili makamlara teslim etmesi gerektiği de belirtildi.

TRUMP: MUHBİRİN KİMLİĞİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Trump ise yeni Çalışma Bakanı Eugene Scalia'nın Beyaz Saray'daki yemin töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesiyle ilgili muhbir raporunda yanlış bilgilerin bulunduğunu savunan Trump, "Muhbirin kimliğini bulmaya çalışıyoruz." dedi.

NEW YORK TİMES'DAN YENİ İDDİA

Öte yandan The New York Times gazetesi, konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediğini iddia etti.

İddiaya göre, Trump, Morrison'dan Rusya soruşturmasının yeniden gözden geçirilmesi ve bu soruşturmayı itibarsızlaştırma konusunda Avustralya'nın ABD Adalet Bakanı William Barr'dan yardım etmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü. Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı. ABD basınında dün, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü.

Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise söz konusu görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

Dah sonra ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymr Zelenskiy bir araya gelmiş Ukrayna Cumhurbaşkanı da söz konusu telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu reddetmişti.