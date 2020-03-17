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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı

17.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:19
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için "Çin virüsü" demesi Pekin yönetimini kızdırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın sözlerinden "büyük bir öfke duyduklarını" ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Pekin, Dünya

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