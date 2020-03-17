ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 için 'Çin virüsü' demesi Pekin yönetimini kızdırdı
17.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:19
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19 için "Çin virüsü" demesi Pekin yönetimini kızdırdı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın sözlerinden "büyük bir öfke duyduklarını" ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın sözlerinden "büyük bir öfke duyduklarını" ifade etti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Pekin, Dünya
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