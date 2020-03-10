Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum - Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum

Yakın zamanda koronavirüs karantinası altına alınan en az 3 kişiyle temasta bulunduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptırmaya gerek duymadığını belirterek, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Testi yaptırabilirdim de. Fakat kendimi iyi hissediyorum" dedi.

10.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:45

Koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması sebebiyle "virüs kapmış olabileceği" tartışılan ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu. Trump, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Testi yaptırabilirdim de. Fakat bunun için herhangi bir sebep göremiyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum" dedi.

"HERHANGİ BİR SEMPTOM, BİR ŞEY YOK"

Koronavirüs testi yaptırmanın büyük bir mesele olmadığının altını çizen Trump, "Fakat Beyaz Saray doktoru ile konuştum, fena yetenekli bir adam. Buna gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir semptom yok, bir şey yok" dedi.

780 VAKA TESPİT EDİLDİ

CNN kanalına konuşan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise 36 eyalette 780 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Trump ve Pence virüse yakalandı" iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu. Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

ABD Başkanı Trump koronavirüse mi yakalandı? Beyaz SarayABD Başkanı Trump koronavirüse mi yakalandı? Beyaz Saray'dan açıklama geldi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık Haberler
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Haberler
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak Haberler
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı