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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yeni isim buldu: Korona gribi

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs hakkınca canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Trump, DSÖ'nün koronavirüs konusunda abartılı sayılar paylaştığını iddia ederek, ölümcül virüse "korona gribi" adını verdi.

06.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:22

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı canlı yayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda abartılı sayılar paylaştığını öne sürdü.

DSÖ, yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığını açıklamıştı. Trump, dün Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a bağlanarak, "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" iddiasında bulundu.

"DOKTOR BİLE GÖRMEDİKLERİ OLUYOR"

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, "Sezgilerim bana bunu söylüyor" diyen Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" ifadelerini kullandı.

YENİ İSİM VERDİ

Trump, hastalığı hafif geçirenlerin hastaneye gitmediğini, bu yüzden onların toplam vaka sayısına eklenmediğini ileri sürdü. Trump, ölüm oranının gerçeği yansıtmadığını düşünmesine gerekçe olarak bunu gösterdi.

Salgına, "korona gribi" diye yeni bir isim de veren Trump, yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yeni isim buldu: Korona gribi

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HABER YORUMLARI (1)
HACI ARİF EFENDİ:Yav he he he …. Kafasız adam
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6.03.2020 10:46:31