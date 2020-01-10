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ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürülme sebebini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını ve bu sebeple öldürüldüğünü öne sürdü. Trump'ın bu iddiası Pentagon tarafından onaylandı.

10.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:24

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin neden öldürüldüğünü açıkladı. Trump, Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını öne sürdü. Trump'ın bu iddiaları, üst düzey bir Pentagon yetkilisi tarafından teyit edildi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ HAVAYA UÇURACAKTI"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bunu çok önce yapmalıydık. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.

PENTAGON ONAYLADI

Reuters'un haberine göre; üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Başkan Trump'ın suikasta ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Reuters'a gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki protestoyu Süleymani'nin düzenlediğini söyledi ve büyükelçiliği patlatmak gibi bir komplonun bulunduğunu kabul etti.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin aldığı istihbarata ilişkin ayrıntı vermedi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

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