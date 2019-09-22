Haberler » Güncel » Haber

ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok" açıklamasında bulundu.

22.09.2019 16:07

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok" açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN YAPTIRIM AÇIKLAMASI GÜNDEM YARATMIŞTI

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

İran'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde" diye konuşmuştu.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum" görüşünü paylaşmıştı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasıyla tekrar tırmanmıştı.

İran'a yönelik sık sık askeri operasyon mesajları veren Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'na yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

TrumpTrump'tan çok konuşulacak çıkış: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş

Washington AnıtıWashington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi

TrumpTrump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39 SAMEK'lerde yeni dönem kayıt zamanı başlıyor
17:36 Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu
17:36 Trump'tan "Biden yanlış yaptı" mesajı
17:36 Spor sivas ve tokat'ta beraber yürüyelim etkinliği
17:36 Havalimanı metro seferleri durduruldu, vatandaşlar yollara döküldü
17:35 Hdp önündeki eylemde 20'nci gün (3)
17:34 Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (3)