ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Avengers'lı reklam kampanyası

ABD 2022 Başkanlık seçimlerine bir yıldan kısa bir süre kala bu yıl da adaylığını koyan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden dikkat çeken reklam kampanyası geldi. Trump'ın, Marvel'ın fenomen film serisi olan Yenilmezler'in kötü karakteri Thanos'dan esinlenerek yapılan tanıtım videosu yayınlandı. Trump'ın reklam kampanyası ülkede büyük yankı uyandırdı.

RAKİPLERİNİ ŞIKLATMAYLA YOK ETTİ

Dün yayınlanan kampanya videosunda Avengers serisinin kötü karakterlerinden Thanos'un kafasının yerine Başkan Trump'ın başı montajlandı. Reklamda Donald Trump'ın "Ben kaçınılmazım" deyip, parmağını şıklattıktan sonra Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat liderlerin konuşma yaptıkları sırada toza dönüştükleri görülüyor.

THANOS FİLMDEKİ KÖTÜ KARAKTER

'Avengers Infinity War' filminin sonunda 'sonsuzluk taşları'nı ele geçiren Thanos karakteri, parmaklarını şıklatarak tüm evrendeki nüfusun yarısının yok olmasına sebep oluyordu.