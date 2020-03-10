ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Korona virüsü için test yaptırmadım. Beyaz Saray doktoru test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi" dedi.
10.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:10
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Korona virüsü için test yaptırmadım. Beyaz Saray doktoru test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Washington'daki Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda (CPAC) korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği belirtilen bir kişiyle temas kurduktan sonra karantinaya alınan en az 3 kişiyle yakın zamanda temas kurduğu biliniyor. Ayrıca birkaç gün önce Trump'ın el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins de korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunuyor.
(İHA)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Washington'daki Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda (CPAC) korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği belirtilen bir kişiyle temas kurduktan sonra karantinaya alınan en az 3 kişiyle yakın zamanda temas kurduğu biliniyor. Ayrıca birkaç gün önce Trump'ın el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins de korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunuyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel
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