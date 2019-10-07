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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi: Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıkladı.

07.10.2019 18:51

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmıştı. Ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'da "Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız" demişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Türkiye'nin operasyon başlatması durumunda, NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacaklarını açıklamıştı.

Başkan Trump sosyal medya hesabı Twitter'den Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehdidinde bulundu. Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı olası operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK EDECEĞİM"

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"NATO ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNACAĞIZ"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız. DEAŞ'ı yok etmek konusunda ABD'ye yardım eden Kürt kuvvetlere saldırırsa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız." açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi: Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim

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