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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek.

01.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 01:28
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin,
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, 'Önümüzdeki 2 hafta çok zor... - Haberler

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