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ABD Başkanı Donald Trump virüse karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

27.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:00
ABD Başkanı Donald Trump virüse karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

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