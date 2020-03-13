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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.

13.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:48
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. Trump, "50 milyon dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

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