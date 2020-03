ABD Başkanı Trump: ’5 dakikada sonuç veren korona virüs testi önümüzdeki hafta kullanılacak’

ABD Başkanı Donald Trump, 5 dakikada sonuç veren korona virüs testinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını açıklayarak, testin önümüzdeki hafta ülke genelinde kullanılacağını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınına ilişkin alınan önlemleri değerlendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren basın toplantısında Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dr. Anthony Fauci, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams ve özel sektör temsilcileri de yer aldı.ABD Başkanı Trump, 5 dakikada sonuç veren korona virüs testinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını açıklayarak, testin önümüzdeki hafta ülke genelinde kullanılacağını belirtti. Ayrıca ABD Ordusu Mühendis Birliği'ne de teşekkür eden Trump, 4 günden kısa bir süre içerisinde 2 bin 900 yataklı yeni bir hastanenin kurulduğunu duyurdu. New Jersey ve Luisiana gibi eyaletlerde de var olan hastanelerin değiştirildiğini veya yeni hastaneler inşa edildiğini belirtti. New York Valisi Andrew Cuomo'ya da teşekkür ettiğini belirten Trump, çalışmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi."Virüsü durdurabiliriz"Hükümet olarak şehirlere ve bölgesel yönetimlere en doğru bilgi ve yönlendirmeyi yapmayı amaçladıklarını ifade eden ABD Başkanı, bölgelere gereken yardımı ulaştırdıklarını söyledi. Trump, FDA'nın iyileşen kişilerden kan plazması örneği alacağını duyurarak bu plazmaların virüse karşı bileşenler içerdiğini ve yeni bir aşı geliştirmekte kullanılacağını ifade etti. Hızlı testin hastalığın önüne geçmekte en önemli nokta olduğunu belirten Trump, bu şekilde binlerce kişiyi test edebileceklerini ve virüsü durdurabileceklerini ifade etti. Trump, ayrıca sıtma için kullanılan hydroxychloroquine ilacının ve azitromycin ilacının New York'ta bin 100 kişide test edildiğini açıkladı."Maskeler tekrar kullanılabilecek"Maske ve diğer tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin sterilizasyonu için çaba harcadıklarını ve Ohio Valisi Mike DeWine'in kendisine böyle bir firmanın yakında onay alacağını söylediğini belirten Trump, maskelerin 20 kez kadar tekrar kullanılabileceğini ifade etti.Geliştirdikleri ve test ettikleri tedavi ile ilgili bütün dünyanın gözlerinin üzerlerinde olduğunu söyleyen Trump, "Bir tedavi bulup bulmadığımızı merak ediyorlar. Birkaç hafta içerisinde sonuçları alacağız" dedi.Trump ayrıca bölgesel yönetimler, eyaletler ve federal hükümet olarak özellikle ön sırada bu virüs ile savaşan sağlık çalışanlarına ihtiyaç duydukları malzemeyi sağlamaya çalıştıklarını belirtti."80 ton tıbbi malzeme geldi"Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) özel sektör ve hükümet iş birliği ile kurulan "Proje Hava Köprüsü" ile çalıştığını söyleyen Trump, "ilk uçak bu sabah New York JFK havaalanına indi" dedi. Gelen uçakta 80 ton koruyucu malzeme getirildiğini belirten Trump, milyonlarca farklı ürün olduğunu söyleyerek 130 bin N98 meskeninde bunlar arasında yer aldığını ifade etti. Trump, aynı şekilde 50 uçuşun daha yapılacağını söyledi. Trump ayrıca Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisinin planlanandan 3 hafta önce New York'a hareket ettiğini söyleyerek, "ABD donanmasının en iyi sağlık personeli yolda" dedi.Bazı sigorta şirketlerinin ek ödemeleri iptal ettiğini belirten Trump, birçok özel firmaya bu dönemde elinden geleni yaptığı için teşekkür etti. Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i yardım firmalarına destekte bulunması konusunda görevlendirdiğini belirtti. Trump, 2 trilyon dolarlık yardım paketi ile 4 kişilik bir ailenin 3 bin 400 doları yakında alacağını duyurdu. Yardım ücretlerinin eyalet tarafından dağıtılacağını ifade eden Trump, bunun eyalet bazında zaman alabileceğini söyledi."Haziran'da harika şeyler olacak"Halkı sosyal mesafeyi koruma konusunda tekrar uyaran Trump, bu ihtiyaç noktasında "Amerikalılar bir araya geldi, aileler yakınlaştı, komşular birbirine yardım ediyor" dedi. Ölüm oranlarında en yüksek noktaya istatiksel model çalışmalara göre 2 hafta içinde ulaşılacağını belirten Trump, "Bu sebeple gelecek 2 hafta kişilerin kuralları takip etmesi çok önemli. Kuralları takip etmelisiniz" diye konuştu. 1 Haziran itibari ile salgının biteceğine inandığını söyleyen Trump "1 Haziran'da harika şeyler olacak" dedi.Daha önce 12 Nisan Paskalya tarihinde ABD'yi yeniden açmaktan bahseden Trump, bugün yaptığı konuşmada paskalya döneminin hastalığın en yüksek olduğu dönem olmasının beklendiğini söyledi. New York, New Jersey ve Connecticut ile ilgili karantina koşullarını incelediğini söyleyen Trump, bunu gerekli görmediklerini ancak kişilere 14 gün boyunca evde kalmalarını ve zorunlu seyahatler hariç seyahat etmemelerini söyledi.Trump çalışma ekibi ile gurur duyduğunu belirterek, "İşini onlardan iyi yapan kimse yok" dedi. Tekrar test olabileceğini de ekleyen Trump, şu an buna ihtiyacı olmadığını da söyledi. Trump, "Ancak herkes bir arada bir birini destekliyor ve bu çok güzel bir şey maalesef ki düşmanımız ölüm" diye konuştu.Daha önce yaptığı açıklamada ABD'de 100 bin kişinin ölebileceğini söyleyen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, "Rakam modellemeler baz alınarak çıktı ve eğer şuandaki gibi elimizden geleni yapmazsak olabilecek rakamdır. Bu mümkün ama yapmaya çalıştığımız bunun olmamasıdır" dedi.ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams 894 bin kişiye dün gece itibari ile test yapıldığını belirterek, "Testler hastanelerde, halk sağlığı laboratuvarlarında, büyük referans laboratuvarlarında yapılıyor" dedi.Trump'ın bahsetmiş olduğu yeni testin ise başlangıçtan sonuç çıkıncaya kadar 15 dakika süreceğini belirten Adams, 18 bin cihazın hazır olduğunu belirtti.ABD'de pazar akşam saatleri itibari ile 139 bin 675 korona virüsü vakası görülürken, hastalıktan hayatını kaybedenlerin rakamı 2 bin 436'ya yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA