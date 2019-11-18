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ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında ifade vermeyi düşündüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşeneceğini açıkladı. Trump, "Yanlış bir şey yapmamış olsam ve bu sonu olmayan sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim." ifadelerini kullandı.

18.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:16

Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün katıldığı "Face the Nation" adlı programda, kendisinin bu soruşturmada ifade vermesini önerdiğini hatırlattı.

Pelosi'nin, ifadenin yazılı da verilebileceğini söylediğini aktaran Trump, "Yanlış bir şey yapmamış olsam ve bu sonu olmayan sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. Kongre'nin yeniden işine odaklanmasını sağlamak için bu fikri ciddi bir şekilde düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu. Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum çarşamba günü yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında ifade vermeyi düşündüğünü açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA


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