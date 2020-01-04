Haberler » Politika » ABD Başkanı Trump: 'Bağdat'ta gerçekleşen saldırılardan da o sorumlu' - Haberler

ABD Başkanı Trump: "Bağdat'ta gerçekleşen saldırılardan da o sorumlu"

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerikalı diplomatlar ve askeri personele karşı yakında gerçekleşecek saldırıları planladığını ileri sürerek "Yıllar içerisinde planladığı saldırılarda birçok masum insan ile birçok Amerikalının hayatına mal oldu.

04.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:48 ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerikalı diplomatlar ve askeri personele karşı yakında gerçekleşecek saldırıları planladığını ileri sürerek "Yıllar içerisinde planladığı saldırılarda birçok masum insan ile birçok Amerikalının hayatına mal oldu. 'ta gerçekleşen saldırılardan da o sorumlu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yeni bir açıklamada daha bulundu. Trump, "Benim liderliğim altında ABD'nin Amerikalılara zarar veren veya zarar vermeye niyetlenen teröristlere karşı kesin bir politikası var. Sizi buluruz, sizi yok ederiz ve her zaman diplomatlarımızı, askerlerimizi, Amerikalıları ve müttefiklerimizi koruruz" diyerek bugün Süleymani'nin birçok vahşetinin kurbanlarını, onun terör döneminin kapandığını bilmenin huzuru ile andıklarını söyledi.

Trump ayrıca yapılan operasyonun çok daha önce yapılması gerektiğini dile getirerek "Birçok hayat kurtarılabilirdi" dedi. Trump, ayrıca yapılan harekatın bir savaş başlatmak için değil bir savaşı sonlandırmak için olduğunu da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:13   Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Haberler
01:12   Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Haberler
01:11   Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
01:10   Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Haberler
01:03   TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler
00:51   Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Haberler
00:32   Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler
23:33   Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Haberler
23:16   Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
4.01.2020 02:02:42